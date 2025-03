Lapresse.it - ‘Che Tempo Che Fa’, letterina di Luciana Littizzetto a Papa Francesco

Leggi su Lapresse.it

È indirizzata a, ricoverato al Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale, ladiChe Fa’, in onda sul Nove. “Se molli tu è come se mollasse Batman a Gotham City. C’è ancoraper appendere la tonaca al chiodo“, un passaggio della missiva scritta dalla comica torinese.