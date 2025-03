Che succede a LDA? Arriva un nuovo album. Il video annuncio mette fine alla preoccupazione dei fan del figlio di Gigi D’Alessio

Leggi su Open.online

«In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono. Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare fake news data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione». È questo il messaggio comparso ieri sul profilo social di, l’artista Lucadi. A quel primo post ieri, domenica 16 marzo, ne era seguito un altro: «Attenzione! Vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene, le circostanze che portano a non poter utilizzare il telefono non riguardano la salute. Luca sta benissimo quindi non preoccupatevi e come detto in precedenza non fate circolare fake news». Da un lato si parlava di «delicatezza del momento», richiamando i fan a «restare uniti», dall’altro «Luca sta benissimo».