Che cos’è il Cyberpunk e chi è William Gibson l’autore che lo ha nobilitato

Ilè un sottogenere della fantascienza nato tra gli anni ’70 e ’80, caratterizzato da ambientazioni distopiche, avanzate tecnologie informatiche e una forte critica sociale. Il termine, creato da Bruce Bethke, combina “cybernetics” (cibernetica) e “punk” (ribellione), riflettendo la fusione tra tecnologia e un atteggiamento sovversivo nei confronti del potere.Le operesi distinguono per scenari urbani futuristici dominati da megacorporazioni, una realtà in cui la tecnologia è sia un mezzo di controllo che di ribellione. I protagonisti sono spesso hacker, mercenari o individui ai margini della società, in lotta contro un sistema oppressivo. Elementi ricorrenti includono realtà virtuale, intelligenze artificiali, modificazioni cibernetiche e un’estetica noir.Un primo piano di(fonte: The Paper Lab)Il principale autore associato alla nascita del, il cui romanzo “Neuromante” (1984) è considerato il manifesto del genere.