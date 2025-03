Formiche.net - Che cosa farà il governo italiano per la Siria

A Bruxelles si è discusso di una doppia opportunità: per gli europei di rafforzare il sostegno internazionale allaazzoppata da oltre un decennio di guerra, e per ini di voltare pagina davvero, immaginando un percorso in cui l’Ue sia alleato e interlocutore. Nel mezzo il ruolo dell’Italia, capace di fare la sua parte per la ripresa della. “Il nostro impegno politico e finanziario sarà all’altezza della sfida”, annuncia il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto alla conferenza dei donatori sullaco-presieduta dall’Alto Rappresentante Kaja Kallas, e dai commissari Ue per il Mediterraneo Dubravka Šuica e per la Gestione delle Crisi Hadja Lahbib, oltre dal ministro degli Esteri Asaad Al-Shaibani. A riflettere sul tema, oltre a von der Leyen, anche l’Inviato Speciale Onu per laPedersen, il vicesegretario Generale di OCHA Fletcher, i ministri degli Esteri di Francia, Germania, Polonia, Spagna e Cipro.