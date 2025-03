Cesate, auto prende fuoco sulla strada che attraversa il Parco delle Groane

Leggi su Ilnotiziario.net

in fiamme tra Solaro eXIV, intervento di Vigili dele ambulanza. Allarme questo pomeriggio, lunedì 17 marzo poco dopo le 16,30, acheile conduce all’ospedale di Garbagnate. Un’in transito, per ragioni in fase di accertamento, ha preso. Incendio .