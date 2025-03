Leggioggi.it - Certificazione unica Inail 2025: è online dal 17 marzo. Come scaricarla e stamparla

Non solo CU aziendale e Inps, da oggi 17anche la. Anche questo ente infatti agisce da sostituto d’imposta per i contribuenti. Chi ha percepito prestazioni relative a infortuni o malattie professionali ad esempio, può scaricare il documento fiscale utile ad effettuare la dichiarazione dei redditi.Non solo però. Anche gli ex dipendentipossono scaricare la CU, che quest’anno dettaglia tutti i redditi percepiti nell’anno di imposta 2024, che verranno poi utilizzati per estrapolare l’intero anno impositivo fiscale del pensionato ai fini della dichiarazione dei redditi 2024, ad esempio per chi presenta il 730/. Ecco in dettaglio quando serve laottenerla e tutte le info utili.