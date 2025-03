Ilgiorno.it - Cernusco, la fabbrica che spezza l’acqua. E ora l’accordo per riciclare il litio

Leggi su Ilgiorno.it

SUL NAVIGLIO (Milano)Dopo il grande piano per creare la capitale milanese dell’idrogeno, De Nora firma un contratto in Giappone per un impianto che estrarrà ildalle batterie esauste. Il colosso italiano dell’elettrochimica "verde" contribuirà con le proprie tecnologie "all’economia circolare delle materie prime critiche e alla transizione energetica". Accordo strategico con un partner "di primaria importanza", del quale non fa il nome, "per fare fronte a una domanda che aumenta e alla disponibilità limitata del metallo alcalino con estrazione dal pesante impatto ambientale", spiega l’azienda. Fattori che hanno spinto il Gruppo a sviluppare processi di recupero per l’elemento base di accumulatori impiegati dappertutto: automotive, aerospaziale, in campo militare ma anche in tanta piccola tecnologia di consumo, a partire dai cellulari.