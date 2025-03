Lanazione.it - Centri estivi comunali, un turno in più tra fine agosto e inizio settembre

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 17 marzo 2025 - Unin più per idel comune di Firenze. Sarà tra, “per coprire il periodo in cui molti genitori riprendono il lavoro e possono avere problemi nell’organizzazione dei tempi familiari”. È questa la principale novità annunciata dall’assessora all’Educazione e alle Pari opportunità Benedetta Albanese per ipensati per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni. Le pre-iscrizioni saranno aperte ad aprile; dopodiché le famiglie in graduatoria riceveranno opportuna comunicazione riguardo alle date di iscrizione. “Ihanno un elevato valore educativo e al tempo stesso svolgono un’importante funzione in termini di welfare - spiega Albanese -. Sono pensati affinché siano di alta qualità e aperti al maggior numero possibile di famiglia.