Pisatoday.it - Cede il terreno a Guardistallo: quattro abitazioni evacuate

Leggi su Pisatoday.it

Intervento dalle 7 di questa mattina, lunedì 17 marzo, di una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa in via dei Molini aper il cedimento del.La squadra arrivata sul posto ha constatato una voragine di un muro di contenimento per circa 180 mq che coinvolge un edificio.