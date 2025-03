Lanazione.it - Cavalli, nuove misure per 14: “La fettuccia si era allungata. Colpa dell’usura dello strumento”

Siena, 17 marzo 2025 – “Non è successo nulla di grave. Abbiamo controllato gli strumenti necessari per effettuare le misurazioni previste dal protocollo verificando che uno in particolare non dava un dato corretto, lametrica con cui viene rilevato il diametrostinco. Pertanto è stato ritenuto giusto riconvocare tutti iche avevano, relativamente agli stinchi, in dubbio. VISITEPIAN DELLE FORNACI 3 GIORNO E che, di conseguenza, potevano essere oggetto di esclusione dal Protocollo. Per trasparenza e correttezza sono stati richiamati anche iche avevano le altezze a rischio, effettuando ex novo tutte le misurazioni”. Spiega così il capo della commissione veterinaria Carlo Alberto Minniti il ritorno ieri a Pian delle Fornaci di alcuni mezzosangue già visti.