Cavalli | Il pesce il gatto il pollo proverbi per capire la Cina

Mentre mezzo mondo recalcitra alla marcia verso un nuovo ordine globale imposta dall'arrivo di Donald Trump (qualcuno si era illuso che fosse ordine quello di bideniana fattura?), la«cresce nel vento e nella pioggia e diventa più forte nei momenti difficili» (Xi Jinping, discorso per il Capodanno cinese). Non che si sappia granché di questo territorio con ampi tratti di confine ancora oggetto di rivendicazioni incrociate, in cui sono disseminate, e disciplinate, 1 miliardo e 400 milioni di persone. Dal 2019, per esempio, il governo cinese non pubblica un libro bianco sulla sua strategia di difesa (un tempo edito ogni due o tre anni); non sono stati resi pubblici i dati sui decessi causati dalla pandemia (ed è stata eliminata anche la voce “cremazioni” dai rapporti ufficiali); nel 2023 è stato limitato l'accesso internazionale al China National Knowledge Infrastructure, il maggiore database accademico in