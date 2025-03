Panorama.it - Cat Nat: scatta l'assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali. Quanto costa alle imprese italiane?

Dai 468 euro all’anno per una palestra a Roma agli oltre 1000 euro per un hotel a Palermo. Eccodevono mettere in conto di spendere lea partire dal 31 marzo.infatti l’obbligo della cosiddetta Cat Nat, l’le.L’obbligo di polizza catastrofale riguarda tutte lecon sede legale in Italia o con una stabile organizzazione nel Paese. Restano escluse solo le aziende agricole. La Cat Nat assicurai danni diretti a beni aziendali (fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature) causati da terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Non rientrano invece fenomeni come grandinate, trombe d’aria e bombe d’acqua, per i quali se si vuole si devono stipulare garanzie aggiuntive. L’potrà prevedere franchigie fino al 15% del danno, mentre i massimali variano in base alla somma assicurata: fino a 1 milione di euro non ci saranno limiti di indennizzo, tra 1 e 30 milioni l’dovrà garantire almeno il 70% del danno subito, mentre oltre questa soglia i massimali saranno stabiliti liberamente tra le parti.