Castiglione delle Stiviere, la discussione condominiale finisce a coltellate: 4 in ospedale

Una rissa furibonda che è finita a colpi di coltello è scoppiata in un condominio di, in provincia di Mantova, nel pomeriggio di ieri, 16 marzo.Quattro persone sono finite innel pomeriggio di ieri, ferite in una rissa al culmine di una lite tra condomini di un palazzo a. Secondo le prime informazioni e ricostruzioni, sembra che laè degenerata per divergenze su alcuni interventi di manutenzione del palazzo. Alcuni dei presenti dopo le urla e gli insulti avrebbero tirato fuori coltelli; il più grave tra i feriti è stato trasportato con l’elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia, non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.La rissa è scoppiata nel primo pomeriggio di ieri nel quartiere Cinque Continenti di