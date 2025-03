Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, impegno tosto a Notaresco e senza Nanapere

Una domenica di riposo dal campionato per il. Prima dei fuochi d’artificio finali che attende il girone F di D nelle ultime sette giornate. Con ilatteso da quattro trasferte (, Forsempronese, Avezzano e Ancona) e tre partite in casa (L’Aquila, Roma City e Fermana). La prima lontano dal Mancini sarà domenica a, contro una squadra "che sta letteralmente volando", ha detto in settimana mister Marco Giuliodori. Che sabato mattina ha fatto svolgere l’ultimo allenamento di una settimana tipo, come se ieri si fosse giocato, con tanto di partitella in famiglia. I fidardensi riprenderanno a sudare domani per iniziare la settimana che porterà al ritorno in campionato. E Giuliodori domani avrà tutto il gruppo al completo (eccetto gli infortunati di lungo corso come Angeletti e Guella) perché hanno recuperato Baldini, Cotugno e Carano non al meglio nell’ultima partita contro la Recanatese.