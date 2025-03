Lortica.it - Castel San Niccolò perde l’unica banca: il sindaco al contrattacco

San, marzo 2025 – Un taglio che pesa come un macigno:del comune, la filiale di Intesa Sanpaolo a Strada in Casentino, chiuderà i battenti il 18 ottobre 2025, lasciando oltre 3.000 cittadini senza sportello. IlAntonio Fani, affiancato dal collega di Montemignaio Roberto Pertichini, non ci sta e promette battaglia.“È una decisione grave e immotivata – dichiarano i due primi cittadini – che interrompe un rapporto di fiducia durato quasi 100 anni.” Una chiusura che lascia l’intero territorio senza alcun serviziorio, mentre nei comuni limitrofi, come Pratovecchio Stia e Bibbiena, gli sportelli restano aperti.Fani racconta di aver incontrato i vertici regionali di Intesa Sanpaolo, che hanno motivato la scelta con una politica di razionalizzazione delle filiali.