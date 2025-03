Lettera43.it - Caso Almasri, il governo chiede una proroga alla Cpi per l’invio della documentazione

Ilitaliano ha richiesto unaper la trasmissione delle informazioni richieste dCorte penale internazionale suldel generale libico Osama Njeem. Il termine per la consegnaera fissato al 17 marzo, ma l’esecutivo ha motivato la richiesta con l’attesa degli sviluppi delle indagini in corso presso il Tribunale dei ministri. Quest’ultimo ha aperto un’inchiesta su Giorgia Meloni, sul sottosegretarioPresidenza Alfredo Mantovano e sui ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, a seguito di un esposto dell’avvocato Luigi Li Gotti che ipotizza i reati di favoreggiamento e peculato. La Camera preliminareCpi ha avviato una procedura di accertamento formale nei confronti dell’Italia, ritenendo il Paese «inadempiente» per non aver consegnatoe per non aver eseguito perquisizioni e sequestri nei suoi confronti.