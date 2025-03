Anteprima24.it - Casertana, Iori: “Bello vincere, ma non festeggio: restano sei guerre”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo fatto un piccolo passettino, rimaniamo con i piedi per terra, ma questa è la strada giusta. In questi due giorni ho cercato di trasmettere le mie idee ai ragazzi, che sono stati bravi. Oggi è giusto essere contenti, ma dobbiamo pensare alla prossima guerra“. Manuelha smesso i panni da pompiere, per mantenere alta la concentrazione dopo la entusiasmante vittoria contro il Sorrento. “Oggi è andata tutto bene: nel primo tempo abbiamo trovato qualche difficoltà perché si sono schierati con 4-3-1-2 e noi ci siamo regolati diversamente. Molto bravi Kallon ed Egharevba a capire in fase difensiva cosa dovevano fare. Non ho tempo di pensare a quello che è stato, non ho senso di rivalsa: nella mia testa, c’è solo quello che c’è da fare nelle prossime sei partite.