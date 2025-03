Anteprima24.it - Caserta, scene da Far West: violenta rissa nella notte tra giovanissimi

Tempo di lettura: 2 minutimovidana durante la. Intorno alle 3, bande di giovani e giovanissimi si sono scontrati per le strade del capoluogo. L’episodio è iniziato in via Ferrante e si è poi spostato in via Mazzocchi. Volavano schiaffi, calci e pugni, mentre alcuni ragazzi circondavano e colpivano ripetutamente una persona caduta a terra.A denunciare l’accaduto è stato il consigliere comunale Paolo Santonastaso, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, che ha espresso forte indignazione. “Siamo stanchi”, ha dichiarato. “Saremo in piazza con i residenti, gli esercenti, i comitati e ini onesti che non ne possono più. Non permetteremo che la città sia lasciata in mano a questi delinquenti. L’amministrazione non ha dato risposte, le telecamere promesse non sono state installate, i controlli sono scarsi, e le promesse non sono state mantenute”.