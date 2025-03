Lanazione.it - Casentino: trappola derby. Sansovino: missione finale

Alla fine sono state tre le partite rinviate a causa del maltempo. Oltre a-Luco, nulla da fare per Audax Rufina-Alleanza Giovanile Dicomano e Pienza-Pontassieve. Nei prossimi giorni verranno rese note le date dei recuperi. Intanto laprepara ladi mercoledì alle 20 allo stadio delle Due Strade contro il San Giuliano consapevole di poter cogliere in pochi giorni uno storico double. Mercoledì la Coppa, e poi il campionato visto che il Subbiano di Guidotti ha fermato sul punteggio di 0-0 ilAcademy di Bonini che resta a meno otto dallaa tre giornate dalla fine della regular season. Ecco allora che la squadra di Chini con una vittoria nelle prossime giornate potrebbe dar scorrere i titoli di coda sul campionato di Promozione. Ma, come detto, intanto la Coppa Italia di mercoledì per impreziosire la bacheca del club della Valdichiana.