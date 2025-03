Internews24.com - Casadei svela: «Ecco perchè mi è servito andare all’estero dopo l’Inter, con Spalletti ci siamo detti…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneCesaresi racconta,perchéè andato, poi così sul dialogo conalla prima in NazionaleCesaresi racconta. In conferenza alla sua prima convocazione con la Nazionale maggiore parla così il centrocampista del Torino. Dqualche anno or sono scelse il Chelsea) al ct. Le dichiarazioni ai giornalisti:SULL’ESPERIENZA– «Tanto. Io posso parlare per me, non è una cosa uguale per tutti e ciascuno deve fare il suo percorso. Posso solo dire che questi due anni in Inghilterra mi hanno dato tanto: ne sono uscito come persona e come calciatore diverso. Posso solo ringraziare chi mi ha aiutato, sono orgoglioso del percorso fatto. o posso parare della mia esperienza personale: in Inghilterra ho fatto varie esperienze, ho girato vari club, in prestito e non.