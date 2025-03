Inter-news.it - Casadei sul post Inter: «Questione di opportunità. L’Inghilterra mi ha cambiato!»

Prima convocazione nell’Italia per Cesare. L’attuale centrocampista del Torino racconta l’emozione in conferenza stampa, parlando anche degli anni che hanno succeduto la sua cessione dall’.LA CONVOCAZIONE – Cesarevenuto in conferenza stampa al fianco di Matteo Ruggeri nel primo giorno di ritiro dell’Italia, dichiara: «Sta arrivando tutto molto in fretta. Io cerco solo di restare concentrato sul presente, fare quello che posso e lavorare giorno per giorno. Ricevere i complimenti da parte del CT fanno sempre piacere ed è una sorta di motivazione in più per continuare a lavorare. Essere convocato per la prima volta è motivo di orgoglio per me e sono molto contento».DUE ANNI D’ESPERIENZA – Cesare, arrivato da circa un mese a Torino, prosegue spiegando il suo percorso di crescita dopo l’addio all’: «I due anni in Inghilterra dopo aver lasciato l’? Un’esperienza che mi ha dato tanto, ovviamente ognuno deve percorre la strada più giusta.