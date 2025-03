Calciomercato.it - Casadei e Ruggeri in coro: “Grazie Spalletti”. C’è anche Cambiaso ad Appiano Gentile

Parola ai due debuttanti dal ritiro azzurro nel centro sportivo dell’Inter. Allarme rientrato per il jolly della JuventusL‘Italia si è ritrovata adper preparare la doppia sfida dei quarti di Nations League contro la Germania. Il centro sportivo dell’Inter sarà infatti la casa della Nazionale nei prossimi giorni, in previsione della gara d’andata di San Siro e successivamente del ritorno a Dortmund.in conferenza – Calciomercato.itDal ritiro azzurro hanno parlato nel primo pomeriggio i due debuttanti Cesaree Matteo, alla prima chiamata da parte del Ct. “È arrivato tutto molto in fretta, al Torino ho trovato continuità ed era quello che cercavo. Sono orgoglioso per la prima convocazione e devo ringraziare misterper le parole di stima“, sottolinea