Udinetoday.it - Casa in fiamme in periferia, tempestivo intervento evita il peggio

Leggi su Udinetoday.it

Momenti di apprensione questa mattina in via Emilia 111, nel quartiere di Beivars a Udine, dove un principio d'incendio si è sviluppato in un locale caldaia intorno alle ore 8. Il prontodell'ispettore capo di Polizia penitenziaria, Massimo Russo, che si stava recando al lavoro, ha.