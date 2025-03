Ferraratoday.it - 'Casa di bambola. Parte 2', Alice Mistroni torna a Ferrara con il sequel del celebre testo di Ibsen

Leggi su Ferraratoday.it

L'attrice ferraresenella sua città natale per interpretare Nora Helmer in 'di2', in scena alla Sala Estense mercoledì alle 20.30, in un’opera di Lucas Hnath scritta comedeldramma 'di' di Henrik.Ambientata 15 anni.