Ilgiorno.it - Casa delle fatture false. Condanne fino a 8 anni ai 5 delle frodi fiscali

Leggi su Ilgiorno.it

Cinque condannati dal Tribunale di Monza per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale milionaria, ma assolti invece un commercialista brianzolo e un revisore dei conti dell’hinterland milanese. I giudici monzesi hanno inflitto 8e 2 mesi di reclusione a Vincenzo Seidita, 61, residente a Brugherio, ritenuto il dominus del sistema; 7al braccio destro Marco Poma, 50enne residente nel Cremonese; 5e 8 mesi alla compagna di Seidita, rappresentante legale del consorzio che gestiva le varie società; 2alla 56enne che gestiva il personale e 1 anno e 4 mesi alla segretaria amministrativa 47enne. Assolti invece il commercialista di Seregno S.M., 57e il revisore dei conti C.G., 60enne di Cologno Monzese. Cinquefa la guardia di finanza di Sesto San Giovaveva disposto gli arresti per Seidita e Poma e i domiciliari per il commercialista di Seregno, accusati di aver creato un sistema, di cui facevano parte otto società e una ventina di persone, capace di frodare l’Iva e l’erario per oltre 17 milioni di euro attraverso l’emissione e l’utilizzo diper operazioni inesistenti.