Ilgiornale.it - Casa Bianca: "Vicini alla pace". Voci sul riconoscimento Usa della Crimea russa | La diretta

La diplomazia Usa continua a lavorare per porre fine al conflitto. Domani telefonata Putin-Trump. Peskov avverte: "Pericolose lesu truppe Us in Ucraina"