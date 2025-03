Sport.quotidiano.net - Carrarese Torregrossa di tacco riacciuffa il pari. Azzurri in vantaggio e poi rimontati dal Sudtirol

SÜDTIROL22 SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina (88’ Kofler), Belardinelli (46’ Pyythiä), Praszelik, Casiraghi (68’ Tait), Barreca (46’ Davi S.); Merkaj, Odogwu (77’ El Kaouakibi). A disp. Poluzzi, Masiello, Ceppitelli, Mallamo, Martini, Rover, Gori. All. Castori.(3-5-1-1): Fiorillo; Oliana (77’), Imperiale, Fontanarosa; Zanon, Zuelli, Schiavi (77’ Capezzi), Giovane (68’ Belloni), Cicconi; Melegoni (68’ Cherubini), Finotto (83’ Cerri). A disp. Ravaglia, Mazzi, Bouah, Milanese, Cavion, Manzari. All. Calabro. Arbitro: Tremolada di Monza; assistenti Lombardo di Cinisello Balsamo e Politi di Lecce; quarto uomo Mirabella di Napoli; Var Baroni di Firenze; Avar Di Martino di Teramo. Marcatori: 17’ Giovane (C), 59’ Merkaj (S), 73’ Molina (S), 92’(C).