Caro Conte, il calo fisico e mentale nel finale è regola fissa da un mese e mezzo

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO ALLA 28° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25E invece no.E’ il turno della svolta. Del primato da riconquistare.Il Feroce Salentino punta sulla mentalità.Esagerando un po’ e un po’ rischiando commenti mordaci.A Venezia come unamondiale.A Venezia io deciderei proprio di non giocare.Orrore per quei cori contro una città che proprio oggi avrebbe bisogno di vicinanza e solidarietà umana.Umana, dico.A quando una mobilitazione di solidarietà concrete contro bestialità simili?Ma già, tutti in piazza. Noi siamo europei.Il Napoli scende in campo ed è un Napoli imbambolato dalle responsabilità.Un Napoli da minimo indispensabile.Sempre in ritardo a centrocampo sulle seconde palle.