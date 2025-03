Ilrestodelcarlino.it - Carnevale d’Europa, l’ultimo show. Le ’Illusioni’ dei Toponi sopra tutti: "Tanta roba, non molliamo mai"

Re incontrastati del Centotornano ad essere i, classificandosi al primo posto con 1340 punti e una gioia incontenibile. Se l’anno scorso, come dice il carro con il quale hanno vinto, si erano trovati dentro a ‘La foresta delle illusioni’ con il desiderio che non riuscendo a realizzarsi era diventato una brutta bestia, è stato proprio quel mostro e la fattucchiera delle illusioni ad essere la chiave per questo ennesimo successo dei. Spiegando anche se ci sono casi in cui si riesce a realizzare i sogni dopo aver elaborato la delusione. Per iè la sedicesima vittoria in 72 anni di. ". È stato un lavoro durissimo e questa è una grande rivalsa – dice Andrea Tassinari –, un messaggio che non bisogna mai mollare. Abbiamo dato il massimo, con una grande ricerca e studio prima di metterci a costruire il carro.