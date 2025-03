Inter-news.it - Carlos Augusto in Atalanta-Inter si dimostra titolare aggiunto

è stato un grande protagonista di, col gol come ciliegina su una prestazione solida e continua che non va sottovalutata.PRESENZA DA NON SOTTOVALUTARE –porta la firma di. Anche oltre il gol dell’1-0 che ha indirizzato la partita. Un fatto che va sottolineato perché il brasiliano è sempre un po’ snobbato nella considerazione generale. Invece in questo scontro al vertice ha giocato dae si èto solido, continuo. Una sicurezza per Inzaghi. Una sorta di.DOPPIO RUOLO –è partito dasulla fascia sinistra, con Bastoni di ritorno nel suo ruolo di braccetto. Giocando tutti i 103 minuti di partita. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:Balza subito all’occhio come l’ex Monza sia stato presente sia sopra la metà campo che in zona più difensiva.