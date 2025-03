Internews24.com - Carlos Augusto alla Rai: «Contento per il gol e la prestazione che abbiamo fatto»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneè intervenuto ai microfoni della Rai nel post partita di Atalanta Inter; il giocatore nerazzurro ha analizzato il matchRaggiunto dai microfoni della Rai,ha analizzato il match vinto contro l’Atalanta. Il giocatore dell’Inter ha anche commentato il suo gol.PAROLE – «Sonoper il gol e lache. Sapevamo che è molto difficile giocare a Bergamo, la nostra forza è che chi gioca di meno lavora tanto durante la settimana per approfittare al massimo quando ha l’opportunità. Voglio continuare così e aiutare l’Inter, che è la cosa più importante.un calendario difficile, con tante partite, per cui non sono solo gli undici iniziali che fanno la differenza. Siamo amici, ci vogliamo bene e questo fa la differenza nelle partite».