Carlos Augusto a SportMediaset | Siamo l’Inter proviamo a vincere tutto

di Redazioneha rilasciato un’intervista anel post partita di Atalanta Inter, match vinto dai nerazzurriDopo il triplice fischio di Atalanta Inter,è intervenuto ai microfoni di.NON ERA UNA PARTITA FACILE, CHE PROVA DI FORZA È STATA? – «Sappiamo che loro qua a Bergamo sono una squadra difficile contro la quale giocare. Come gruppo abbiamo approcciato bene la gara, dall’inizio abbiamo controllato la partita e questo ha fatto la differenza. E’ chiaro che dopo il gol è importante è apre la partita».PARLI SEMPRE USANDO IL “NOI” – «Parlo sempre del noi perché nessuno può segnare da solo, è un lavoro di insieme,un gruppo di amici, una famiglia che fa la differenza in un calendario difficile in cui si gioca ogni tre giorni».