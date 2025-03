Internews24.com - Carlos Augusto a Inter TV: «Il gol? Ci stavo lavorando da tempo, bravi a rimanere concentrati»

di RedazioneL’esterno dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l’Atalantavenuto nel corso del postpartita di Atalantaha commentato così la vittoria e il suo. Le sue parole ai microfoni diTV.ILDI TESTA – «Cida, sappiamo che siamo forti sui calci piazzati. Lavoriamo su questo, siamo felici per ile siamo felici per Calhanoglu per l’assist. Il calcio attuale a volte presenta delle partite bloccate e i piazzati possono fare la differenza come è successo oggi, alla fine ha fatto la differenza».LE PARTITE CONTRO L’ATALANTA – «Sappiamo che quando giochiamo contro di loro è una partita difficile, marcano a uomo. Abbiamo lavorato una settimana per preparare la sfida contro di loro, è arrivata una bella vittoria ed è la cosa più importante per il nostro campionato».