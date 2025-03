Oasport.it - Carlos Alcaraz criticato in Spagna: differenza imbarazzante con Sinner nel ranking ATP sul cemento

La sconfitta dinel Masters1000 di Indian Wells è stata analizzata in modo critico in. Il ko in semifinale contro Jack Draper, in un evento che sembrava apparecchiato per il suo terzo successo consecutivo, ha alimentato dubbi e perplessità. Si riteneva infatti che, vista l’assenza di Jannik(sospeso tre mesi per la vicenda “Clostebol”), Carlitos avrebbe avuto “vita facile”, anche per i problemi di Novak Djokovic.E invece le cose sono andate diversamente. Ne hanno parlato su puntodebreak e il dito è stato puntato sull’atteggiamento del tennista iberico, che sembra aver trasformato la propria genialità in nervosismo, forse anche per la voglia di vincere e di avvicinarsi alla vetta occupata da Jannik. In altre parole, il divertimento nel giocare a tennis è stato un po’ sovrastato dall’importanza del risultato.