Juventusnews24.com - Caputi lancia l’allarme: «Thiago Motta di sicuro non ha la vicinanza della squadra. Juventus in campo senza identità e forza di reazione»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, giornalista, ha scritto questo messaggio dopo la sconfittacontro la Fiorentina. Le sue dichiarazioniAttraverso il suo profilo X, il giornalista Massimosi è espresso così a proposito di Fiorentina Juve.Non so se #abbia realmente lasocietà diora non ha quella. La #innon hadi, è totalmente confusa dalle scelte e dalle troppe idee(?) tattiche— Massimo(@Massimo) March 16, 2025PAROLE – «Non so seabbia realmente lasocietà diora non ha quella. Lainnon hadi, è totalmente confusa dalle scelte e dalle troppe idee(?) tattiche».Leggi sunews24.