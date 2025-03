Juventusnews24.com - Capuano dà poche speranze alla Juventus: «Difficile immaginare che Thiago Motta centri il quarto posto» – FOTO

di RedazioneNews24, giornalista, ha espresso questo pensiero sulla Juve in ottica. Cosa ha detto dopo la sconfitta con la FiorentinaAttraverso il suo profilo X, il giornalista Giovanniha detto la sua su Fiorentina Juve.La #scivola di nuovo fuori dzona Champions League, perdendo contro la #Fiorentina una partita appena meno brutta di quella persa con l'Atalanta settimana scorsa.Con 9 giornate da giocare non è una sentenza, ma avendo davanti le trasferte con Roma, Lazio e Bologna.— Giovanni(@gio) March 16, 2025PAROLE – «Lascivola di nuovo fuori dzona Champions League, perdendo contro la Fiorentina una partita appena meno brutta di quella persa con l’Atalanta settimana scorsa. Con 9 giornate da giocare non è una sentenza, ma avendo davanti le trasferte con Roma, Lazio e Bologna oggi èal».