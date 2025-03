Tvplay.it - Caos Milan: è finita per Ibrahimovic, all’improvviso cambia tutto

Leggi su Tvplay.it

Ilpianifica il proprio futuro. Persi prospettano tempi difficili:la situazione per il manager svedese.Gli ultimi risultati positivi conseguiti in campionato, che hanno rianimato le speranze di conquistare un posto in zona Champions League, non cambieranno i piani del. Il club rossonero infatti, alla luce della deludente stagione fin qui vissuta, ha intenzione di avviare una rivoluzione volta a sanare le criticità emerse in questi mesi. Diverse le novità in cantiere. Il primo passo, in tal senso, consisterà nell’aggiungere all’organigramma un direttore sportivo di comprovata qualità ed esperienza, capace di rafforzare la rosa attraverso una serie di colpi ben studiati.: èper(LaPresse) TvPlay.itNella scorsa estate e nel mercato invernale le varie trattative sono state portate avanti principalmente dal duo composto dal direttore tecnico Geoffrey Moncada e da Zlatan