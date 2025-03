Dayitalianews.com - Caos all’esterno di una discoteca: tre ragazzi vengono investiti da un’auto, si rialzano, e pestano il guidatore. Tre persone in codice rosso in ospedale. E’ successo a Roma

Investimento e rissa nel parcheggio del localeMomenti di tensione e violenza nella notte del 16 marzo, quandodi unasituata in via Alessandro Fleming, si è verificato un episodio dai contorni ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo alla guida diha investito tre coetanei che si trovavano nel parcheggio del locale, probabilmente intenti a raggiungere le proprie vetture.A seguito dell’incidente, invece di un normale scambio di informazioni o soccorsi immediati, la situazione è degenerata: i trehanno reagito con violenza, aggredendo il conducente dell’auto. La situazione è presto sfuggita di mano, trasformandosi in una vera e propria rissa.Feriti e intervento delle forze dell’ordineSul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato e della Polizia Locale, allertate da alcuni testimoni.