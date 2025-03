Ilgiorno.it - Cantù, punta 3 euro al 10eLotto e vince 250mila euro. Il quarto premio più alto del 2025

(Como), 17 marzo– Lombardia baciata dalla dea bendata nelle estrazioni del weekend delcon una super vincita che si piazza alposto tra quelle più alte del. A, in provincia di Como, un fortunato giocatore ha centrato un '9' da 250.000con unata di soli 3nella modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. A Cremona invece sono stati realizzati tre '9' uguali da 20.000ciascuno, per una vincita totale di 60.000, a fronte di unata complessiva di 8. A Marcaria, in provincia di Mantova, invece è stato centrato un '9' da 20.000. Al Lotto è stato premiato un giocatore di Porto Mantovano, in provincia di Mantova, con un terno da 9.750sulla ruota Nazionale con una giocata complessiva di 5