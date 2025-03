Ilrestodelcarlino.it - Cantieri navali e stadio Del Duca. Fai, riecco le giornate di Primavera

Sabato e domenica tornano, per la 33esima edizione, lediorganizzate dal Fai. Ad Ascoli, si potranno visitare il Salone delle Battaglie di Palazzo Malaspina, il Salone degli Specchi di Palazzo Alvitreti e lo‘Cino e Lillo Del’; ad Offida, la Chiesa del Monastero di Clausura di San Marco e la Chiesa di Sant’Agostino con la Croce del Miracolo Eucaristico; a San Benedetto, ie il Faro. Dunque, saranno 7 i beni aperti nel Piceno, grazie alla delegazione Fai, al gruppo Fai giovani Piceno e al gruppo di San Benedetto, che offriranno un’importante opportunità per esplorare il territorio e le sue meraviglie. Saranno dueall’insegna di arte, cultura e natura, che quest’anno coincideranno con il 50esimo anniversario dalla nascita del FAI. Il traguardo verrà celebrato con l’apertura di 750 luoghi in 400 città italiane, visitabili a contributo libero, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI.