Campionato regionale Csi Barbanella Uno sempre sul podio

Tre medaglie a squadre e due a livello individuale. Oltre a a vincere la classifica per attrezzi, piazzandosi inoltre terza a livelloper numero di atlete iscritte. Pioggia di risultati positivi per la PolisportivaUno nella ginnastica artistica nelle gare che si sono svolte a Pisa valevoli per la prima prova delCsi categoria Medium individuale e a squadre. La PolisportivaUno ha partecipato con le bambine del settore Promozionale, molte delle quali alla loro prima esperienza di gara. Nonostante la giovanissima età e la poca esperienza, i risultati non sono mancati. Questi i risultati. Conquista la medaglia di bronzo la squadra Lupette formata da Dyana Terminali, Giovanna Corobene, Serena Di Vuolo, Evaluna Mori e Camilla Pacini, tutte bambine di appena 6 e 7 anni.