Campi Flegrei Vigili del Fuoco in prima linea | urgono risorse e riforme per la sicurezza del Paese

In una dichiarazione congiunta, i Segretari della UIL-PAdelCampania e Napoli, Carmine Cristiano e Ciro Notaro, sottono l’urgenza di un potenziamento delle strutture dei Comandi della regione, con particolare attenzione a quello di Napoli. Il perdurare del fenomeno bradisismico e la presenza di altri rischi richiedono interventi concreti da parte del Governo, sia in termini diche di tutela per il personale del Corpo.“Ancora una volta – dichiarano Cristiano e Notaro – il Corpo nazionale ha risposto prontamente all’ultima forte scossa che ha colpito i. Grazie alla direzione tempestiva dell’Ing. Franculli e al supporto del Prefetto di Napoli, idelhanno garantito ladei cittadini, nonostante le croniche carenze di mezzi e personale.