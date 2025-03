Puntomagazine.it - Campi Flegrei, Caso (M5S): “Dopo ultime scuse, necessario nuovo decreto”

Leggi su Puntomagazine.it

Emergenza sismica a Pozzuoli e nei comuni limitrofi: il deputato M5S Antoniochiede misure urgenti Pozzuoli, 17 mar.- “In seguito alle scosse di magnitudo 4.4 del 13 marzo e 3.9 del 15 marzo 2025, 127 nuclei familiari tra Pozzuoli, Bacoli e Napoli sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni. Questo numero è destinato ad aumentare, considerando le ulteriori 360 richieste di sopralluoghi ancora in attesa di esecuzione. È evidente, quindi, la necessità di unper affrontare efficacemente la situazione, analogamente a quanto fattol’evento sismico del 20 maggio 2024, che dal punto di vista delle accelerazioni al suolo fu molto meno impattante.È fondamentale non lasciare soli i cittadini sfollati, molti dei quali hanno trovato autonoma sistemazione, e prevedere nuove misure per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici inagibili.