Quotidiano.net - Campi Flegrei, 2mila edifici ad alto rischio. Musumeci: “Bonus sisma non ha funzionato”

Leggi su Quotidiano.net

Napoli, 17 marzo 2025 – Duemilastabilità sulla mappa dei, dove da giorni ci sono oltre 300 persone sfollate. Il 13 marzo c’è stata la scossa più forte degli ultimi quarant’anni di magnitudo 4.4, poi un’altra di magnitudo 3.5 solo due giorni dopo. Mamette in guardia i napoletani: “Non possiamo bloccare le scosse e neutralizzare l'attività del vulcano però non serve il panico, serve soltanto continuare a comprendere che si vive su uno dei più complessi vulcani al mondo".: “Duemilaad” “Ilnon ha”, commenta il ministro Nello, che spiega di aver previsto 100 milioni di euro per “mitigare ilsismico” di scuole, strutture pubbliche e case private. “Siamo arrivati a circa 2.000di elevata o molto elevata esposizione.