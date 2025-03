Campania ‘Progetto Ponte’ | educazione prevenzione e inclusione per una comunità più sana

Leggi su Ildenaro.it

Educare le giovani generazioni su temi fondamentali come la salute, la, la sessualità consapevole, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Promuovere relazioni sociali sane, migliorare l’accesso ai servizi sanitari, favorire l’delle fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani, disabili, migranti, persone socialmente ed economicamente svantaggiate che spesso non riescono ad accedere ai servizi sanitari di base alimentando il fenomeno della rinuncia alle cure. Contribuire insomma a creare un sistema di salute e benessere più equo e sostenibile. Sono questi gli obiettivi del progetto “Ponte” messo in campo dalla Regione, dalla Asl Napoli 1, Asl di Salerno, Cittadinanzattiva e LinkHealth. Un percorso che punta a promuovere nelle scuole, mei luoghi di lavoro e in ambiti sociali, la cultura dellasanitaria e del benessere collettivo attraverso percorsi formativi, informativi e di screening per intercettare soggetti altamente fragili che difficilmente avrebbero la possibilità di accedere ai servizi sanitari pubblici.