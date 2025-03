Ilgiorno.it - Cammina per 3 km in autostrada sulla corsia di sorpasso: caos in A9, salvata una ragazza di 23 anni

Leggi su Ilgiorno.it

Como, 17 marzo 2025 – Hato per circa tre chilometrididell'A9 dei Laghi, nel tratto compreso tra la barriera di Como Grandate e l'uscita di Fino Mornasco, in direzione Milano. Tutto è successo intorno alle 10 di oggi, lunedì 17 marzo. La donna, una 23enne, miracolosamente illesa, è stata soccorsa da personale della Polizia stradale di Como e di Busto Arsizio, i cui agenti hanno provveduto a farla ricoverare per accertamenti all'ospedale Sant'Anna. Inevitabili le ripercussionicircolazione lungo l’importante arteria stradale: la barriera di Grandate è rimasta chiusa per una decina di minuti, il tempo necessario a portare a termine le operazioni di soccorso. La giovane protagonista dell’episodio è una 23enne di origini straniere e residente in provincia di Como.