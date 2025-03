Inter-news.it - Calvarese: «Massa gestisce bene il nervosismo. Gol Lautaro? Decisione di campo»

Leggi su Inter-news.it

L’ex arbitro di Serie A, Gianpaolo, ha commentato la prestazione dell’arbitrodopo il 2- dell’Inter in casa dell’Atalanta. Queste le parole riportato su Tuttosport. GESTIONE – Gianpaolo, ex arbitro di calcio e oggi opinionista sportivo, nel corso del suo intervento al VAR su Tuttosport, ha commentato la gestione dell’arbitronel corso della partita di ieri sera tra Atalanta e Inter. Queste le sue parole sulla colonna del quotidiano: «Dopo aver diretto al Parco dei Principi l’andata di Champions League tra Psg e Liverpool, Davidetorna a dirigere un big match in Serie A. Al Gewiss Stadium riesce a gestire ilgenerale con la sua esperienza. Gli episodi principali si verificano nella ripresa (in cui il gioco viene interrotto per più di 6 minuti per consentire le cure a un tifoso).