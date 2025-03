Quotidiano.net - Callipo Group. L’impero del tonno da 9mila tonnellate

Leggi su Quotidiano.net

IL 2024 SI È CONCLUSO con un traguardo importante per il Gruppo(principalmetein scatola e vasetto): per la prima volta in 112 anni il fatturato supera i 100 milioni di euro. Il Gruppo, che occupa nel complesso oltre 420 lavoratori, comprende oltre allaConserve Alimentari altre 7 società (Gelateria, Popilia Resort,Agricoltura,Turismo, Med Frigus, e Med Cibus) guidate dal Cavaliere del Lavoro Filippo(nella foto in basso a sinistra) con i due figli Giacinto (nella foto a destra) e Filippo Maria che rappresentano la quinta generazione della famiglia. Con una produzione di oltre 9.000all’anno e una capacità produttiva giornaliera di circa 350.000 scatole e 45.000 vasetti di vetro, laè presente sul territorio nazionale e internazionale in tutti i principali canali distributivi.