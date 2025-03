Oasport.it - Calendario Mondiali freestyle Engadina 2025: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

di scisi disputeranno in(Svizzera) dal 18 al 30 marzo, la rassegna iridata è aperta a tutte le discipline di questo settore: skicross, moguls, dual moguls, aerials, halfpipe, slopestyle, Big Air. Si preannuncia grande spettacolo in terra elvetica, dove per molte specialità si concluderà questa annata agonistica e si inizierà già a pensare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che ci terranno compagnia tra meno di un anno (lo scisarà protagonista a Livigno).Verranno assegnati 16 titoli (sette per sesso, più due prove a squadre miste tra aerials e skicross), le danze saranno aperte dalle moguls e verranno chiuse dopo una dozzina di giorni di competizioni da halfpipe e aerials. L’Italia ha tutte le carte in regola per togliersi grandi soddisfazioni: Flora Tabanelli ha vinto la Coppa del Mondo park&pipe e punterà a brillare tra l’amato Big Air e lo slopestyle, specialità in cui anche il fratello maggiore Miro Tabanelli può puntare in alto; Simone Deromedis difenderà il titolo iridato nello skicross.