Oasport.it - Calendario Mondiali atletica indoor 2025: programma, orari, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

disi disputeranno a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo: sarà la rassegna iridata in terra asiatica a chiudere la stagione al coperto, ad appena due settimane di distanza dagli Europei in sala andati in scena ad Apeldoorn. Si tratta dell’ultimo recupero di un evento sportivo slittato a causa della pandemia: questa manifestazione era incinque anni fa ed è poi stata posticipata un paio di volte prima di ritrovare la sua definitiva collocazione.L’Italia si presenterà con grandi ambizioni a questo appuntamento, guidata da quattro atleti saliti sul podio durante la recente competizione continentale nei Paesi Bassi: Zaynab Dosso (oro sui 60 metri), Andy Diaz (primo nel salto triplo), Mattia Furlani (argento nel salto in lungo). Leonardo Fabbri e Zane Weir dovranno riscattare l’opaca prestazione offerta qualche giorno fa ad Apeldoorn, attenzione anche a Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli.